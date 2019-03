Joaquín Benitez narra cómo abusó de dos menores: "No tenía miedo porque me sentía amparado por los Maristas"

Sin titubear y con una frialdad que asombra, Joaquín Benitez ha reconocido que abusó de al menos dos alumnos.

El marista ha recapitulado cómo les engañaba y, con la excusa de observarles una lesión, les llevaba a su despacho: "Entonces le palpé la espalda y hubo un tocamiento en las zonas genitales". Además, ha dado detalles escalofriantes de cómo fueron esos abusos: "Tras este masaje llegué a los genitales, le baje el slip, e hice la felación".

Asegura que actuaba de la misma manera y porque sentía un impulso: "Reconozco que tenía un impulso y le engañe". También ha negado que penetrase a ninguna víctima: "No, es mas, esto no va conmigo", y se ha desvinculado de algunas de las acusaciones

El acusado ha confesado que el centro tuvo conocimiento de un abuso a otro menor en 1986 y no hizo nada, y desde ahí se sintió protegido: "No tenía miedo porque me sentía amparado por los Maristas".

Joaquín Benitez solo ha reconocido dos de las cuatro acusaciones por abusos a menores, de las otras dos dice no se acuerda.