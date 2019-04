Jimena, sobre la madre de Shaza, que amenaza con suicidarse si se casan: "Me ofreció ir al médico para curarme"

Están a salvo en España, pero aún aseguran seguir recibiendo amenazas. "El último audio que le ha mandado su madre hace 10 minutos, diciéndole que si se casa se tira por el balcón", explica Jimena.

Es uno de los muchos mensajes, que dicen, aportarán como prueba para que Shaza consiga el asilo político. "Se ofreció a llevarme al médico a que me dieran unas pastillas para curarme", señala Jimena.

Tienen que demostrar que Shaza ha sido perseguida por su condición sexual. "Casi todos mis amigos son gais y todos nos escondemos por la misma razón, porque no podemos serlo", explica Shaza.

La familia de la joven egipcia reacciona a su rueda de prensa de ayer: "Es otra chica, otra hija. Esa no es mi hija". Niegan cualquier tipo de amenaza. "Mis padres están tristes porque quieren ver a su hija de vuelta. Mi padre por supuesto que no lo aprueba porque en nuestra religión tienes que ser heterosexual, pero mi padre no va a hacer nada. Dice que si Shaza hace esto se morirá de tristeza. No esperaba que su hija hiciera algo así", asegura la hermana de Shaza.

Shaza sin embargo tiene miedo a volver: "Estoy muy feliz aquí, quiero empezar mi nueva vida con Jimena, que nos dejen en paz". Han anunciado su intención de casarse en los próximos días.