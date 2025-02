El infierno de Carmen en un hogar lleno de goteras: "Tengo miedo de que se me caiga el techo encima"

A punto de cumplir 90 años y sin poder dormir en su casa desde hace año y medio. Así se encuentra Carmen, inquilina de un piso en Vigo a causa de las goteras. Las fuertes lluvias que golpearon Galicia en octubre de 2023 hicieron que la casa en la que lleva viviendo más de medio siglo se volviese inhabitable.

Su dormitorio se anegó, y desde entonces no ha vuelto a dormir en su hogar. Sin embargo, se niega a abandonar su vivienda. "Vengo por la mañana, sobre las 10 y media o las 11. Desayuno aquí, hago la comida aquí, porque quiero estar al día de todo lo que pasa", relata.

Quiere mantener su forma de vida pese a que el problema no parece tener una solución en el corto plazo: "Me han dicho que el agua no la pueden sacar hasta dentro de dos años". Esto hace que cada vez que llueve, estar en el interior de la vivienda suponga un verdadero riesgo para su integridad física. "Está todo negro, tengo miedo de que se me caiga el techo encima", asegura.

Su vivienda y otras 41 de la misma urbanización pertenecen a la SAREB, conocida como el 'banco malo', una sociedad pública que no le ofrece ninguna solución, tan solo la opción de mudarse. "Me dijeron que me dan 50.000 euros si me marcho, pero les he dicho que no", relata.

De hecho, temen que el motivo que hay tras esta oferta sea el derrumbe del edificio para construir nuevas viviendas. Sus vecinos están hartos del trato que le dan a Carmen para forzar su marcha. "Creemos que se está acosando a Carmela porque la SAREB, que es un estamento público y estatal, es conocedora de su situación, y no le hace caso", relata Mariano, vecino de la afectada.

Pero Carmen está dispuesta a resistir a todas las presiones para no abandonar la casa en la que lleva viviendo más de cinco décadas y en la que guarda todos sus recuerdos.