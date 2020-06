"A la izquierda estoy yo, completamente rota, viviendo en la calle, con miedo, con dolor, adicta a la metanfetamina y a la heroína, lista para que mi vida termine": así comienza la historia de superación que la joven estadounidense Amber Hoffman ha querido hacer pública en su cuenta de Facebook.

La joven de 24 años ha publicado dos fotos de sí misma con un cambio radical de por medio: el fin de su adicción a las drogas. El impactante cambio físico evidencia los riesgos de consumir estupefacientes, y eso es de lo que precisamente ha querido alertar Hoffman.

"La foto de la derecha me la he hecho esta noche. No me importaban los ángulos. Solo quería mostrar mi felicidad tras nueve meses de limpieza", ha explicado.

Y es que la joven ha asegurado que durante esos nueve meses pasó tiempo en el hospital: "Sobreviví a una cirugía cardíaca, gané 40 libras, conseguí un lugar para vivir y tengo a mi familia y mis dos gatos, que me ayudaron".

Así, y a pesar de que la joven ya había publicado numerosas fotos suyas antes de demostrar su cambio, ha querido hacer hincapié en su historia: "Mi historia es importante. La recuperación es posible y vale la pena".

Además, la joven ha querido aclarar que el tatuaje que posee en la fotografía de la izquierda no es el mismo que el de la fotografía de la derecha porque la foto está girada en modo espejo. De hecho, en otras fotografías de su propia cuenta de Facebook se puede ver el tatuaje de la primera foto.