Imágenes inéditas de la avalancha en el Madrid Arena donde murieron cinco jóvenes

Son imágenes inéditas de la avalancha del Madrid Arena, en ellas se ve como los miembros de seguridad intentan sacar a varias personas atrapadas tirando con fuerza. Las han visionado en el juicio en presencia de los acusados, que las miraban con el rostro serio, y de amigos y familiares de las víctimas.

Después ha sido el turno de Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta. Le han preguntado por el número de entradas vendidas y el aforo de la fiesta en la que murieron las cinco jóvenes. Se le ha visto consultar sus notas varias veces cuando la fiscal le preguntaba sobre el número de entradas vendidas.

Para terminar afirmando que sus apuntes estaban mal y asegurando que no sabe cómo se destruyeron las entradas que no fueron vendidas. Miguel Ángel Flores ha negado tener ninguna responsabilidad en la seguridad del evento porque "no es su competencia".