Los huesos hallados en las Quemadillas, la prueba clave del proceso

Los huesos encontrados en la hoguera de la finca de las Quemadillas son clave en el juicio. Varios análisis forenses concluyen que pertenecen a dos niños de la misma edad que Ruth y José.



Fueron encontrados en la hoguera que Bretón montó en las Quemadillas, pero estaban tan deteriorados que no se pudo extraer el ADN. Son la pieza más importante del proceso, pero que no esté claro a quién pertenecen podrían complicar el juicio contra Bretón.



Su versión será similar a la que hemos escuchado estos días. Que perdió a los niños en el parque Cruz Conde, el pasado 8 de octubre de 2011. Según su versión, los niños comieron antes en casa de sus padres y los llevó a la finca de las Quemadillas, mientras él se deshacía en una hoguera de los recuerdos de su ex mujer, Ruth Ortiz.



Ruth declarará un día después. Lo hará detrás de un biombo, porque no quiere ver la cara del presunto asesino de sus hijos. Incansable, Ruth Ortiz no paró hasta encontrar a sus hijos. Fue su abogada la que pidió que el georadar volviera de nuevo a las Quemadillas, y que se analizaran por segunda vez los restos de la hoguera.



Las declaraciones de los padres y el hermano de Bretón siempre han sido escuetas ante el juez. Ahora en el juicio podrían sorprendernos, aunque muchos son los que creen que saben más de lo cuenta.



Durante más de un mes decenas de testigos declaran sobre la desaparción de Ruth y de José. Declaraciones que podrían explicar que pasó realmente con Ruth y José.