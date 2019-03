Un hotel de Peñíscola niega el alojamiento a un grupo de discapacitados intelectuales

La Junta de Castilla la Mancha ha denunciado a un hotel de Peñíscola por negarle el alojamiento a un grupo de discapacitados de Tarancón.

El hotel les comunicó por teléfono que "por política de empresa" no querían clientes con discapacidad porque ya habían tenido malas experiencias. Pero desde el hotel aseguran que no aceptaron la reserva porque no disponían del tipo de habitaciones que solicitaban.

Los afectados, que pertenecen al centro ocupacional de Tarancón en Cuenca, decidieron cambiar el destino y pasar sus vacaciones en Benidorm. Antonia Villegas, directora del centro ha confirmado: "Nosotros no rompemos ni puertas ni ventanas"."Nosotros siempre evitamos conflictos" ha declarado uno de los afectados.

La dirección de la cadena ZT hoteles afirma en un comunicado que no les denegaron la entrada por ser discapacitados. "Carecemos en el establecimiento de habitaciones cuádruples o triples y en las habitaciones no caben camas supletorias"" han manifestado.

El centro ocupacional de Tarancón dio a conocer este incidente cuando se produjo en mayo. Ahora, y tras recabar pruebas, la Junta de Castilla- La Mancha lo ha denunciado ante la Fiscalía. José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, ha declarado: "Esto no puede volver a ocurrir. Tienen todo el derecho".

La Asociación Down Almería también denunció a este mismo hotel en el Cabo de Gata. Precisamente, en aquella ocasión el hotel manifestó que hubo un malentendido, porque pensaban que quienes se iban a alojar eran discapacitados intelectuales.