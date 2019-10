PISCIS

SALUD:

Un pequeño brote de granitos o rojeces te agobia. Controla los posibles picores porque podría tratarse de una reacción alérgica.

DINERO:

Tu vida laboral se define por la tranquilidad y la armonía. Debes relajarte, las cosas van muy bien y no tendrás problemas.

AMOR:

No confundas la amistad con el amor y evita una riña con alguien muy querido. A veces es mejor dar una oportunidad, que cambiar.

ACUARIO

SALUD:

Debes empezar a cuidar un poco más tu cuerpo. Olvídate de la vida sedentaria o pronto empezarás a sufrir sus consecuencias.

DINERO:

El contacto con la gente te irá muy bien y tendrás éxitos en las pruebas o entrevistas. Un nuevo contrato de trabajo te dará seguridad.

AMOR:

Si tienes pareja, habla claro con ella para evitar confusiones. Si no la tienes, vivirás situaciones con muchas posibilidades.

CAPRICORNIO

SALUD:

Te recuperarás sin mucho esfuerzo de un pequeño problema que te ha fastidiado durante las últimas semanas.

DINERO:

Si decides involucrarte en un negocio, todo saldrá bien debido a tu astucia para tratar los asuntos económicos.

AMOR:

Si has empezado una relación hace poco, todo marchará viento en popa. Si tu corazón está solo, romance a la vista.

SAGITARIO

SALUD:

Riesgo de pequeños accidentes laborales o caseros por imprudencias o por ir a lo loco. Procura tomarte la vida con más calma.

DINERO:

En los próximos días no tendrás apuros económicos, incluso es posible que te ofrezcan una mejora en tu trabajo.

AMOR:

Podrías sentirte muy atraído por alguien complicado, ten cuidado porque si caes en una relación turbulenta te será difícil cortarla.

ESCORPIO

SALUD:

Gozas de buena salud y te sientes fuerte y optimista, aunque las cervicales pueden darte algún problema. Viajar te sentará fenomenal.

DINERO:

Éste no es buen momento para meterte en líos de préstamos o hipotecas. Evita comprar cosas que no sean necesarias y ahorra.

AMOR:

Puedes verte envuelto en un lío por un simple juego amoroso. No te fíes de la gente recién conocida por casualidad.

LIBRA

SALUD:

Debes acudir al especialista si tienes tos o te notas afónico. Los cambios de clima bruscos, los helados o las bebidas frías te perjudican.

DINERO:

Los cambios o traslados que se pueden producir en poco tiempo te hacen sentirte bien. Buen momento para las inversiones.

AMOR:

Necesitas salir de la rutina. Háblalo con tu pareja antes de que saque conclusiones erróneas y ponga de manifiesto tus celos.

VIRGO

SALUD:

Puede que sufras algún problema de garganta. Evita el aire acondicionado y las bebidas muy frías. Mucho ojo con las juergas.

DINERO:

Decide se una vez lo que tienes pensado y que por timidez o precaución todavía no has hecho. Buen momento para los exámenes.

AMOR:

Momentos muy emotivos con familiares que hace tiempo no veías. Perdona el carácter raro de tu pareja porque en el fondo de quiere.

LEO

SALUD:

Si te recomiendan un tratamiento o terapia puede resultarte beneficioso si te lo tomas en serio. Debes ser constante y responsable .

DINERO:

No te fíes de las ofertas que en principio parecen gangas, ya que puedes ser víctima de un timo. El color rojo te dará mucha suerte.

AMOR:

Eres demasiado posesivo lo que te induce a riñas y enfados. No insistas en lo imposible y trata de ser feliz con lo que tienes.

CÁNCER

SALUD:

Es muy posible que sufras un corte de digestión o cólico por comer algo que no esté en buen estado. Evita las salsas y los huevos.

DINERO:

Si tienes pensado iniciar un trabajo o hacer una pequeña inversión, no te precipites y déjate asesorar.

AMOR:

La relación que mantienes puede marchar muy bien si pones de tu parte y apartas a los amigos que te influyen negativamente.

GÉMINIS

SALUD:

Cuidado con el manejo de máquinas o aparatos porque, por prisas o exceso de confianza, podrías lesionarte. Tus manos están torpes.

DINERO:

No te dejes dominar y humillar por tus jefes o compañeros. Si has pensado en cambios, no tengas miedo porque el destino te sonríe.

AMOR:

Tu corazón está tranquilo y no quiere verse alterado ni vivir nuevas experiencias. Si tú te encuentras bien, disfruta de esta calma.

TAURO

SALUD:

No descuides lo más mínimo cualquier problema que tengas en la boca, pues puede que se trate de una infección, ve al médico.

DINERO:

Si tienes asuntos legales pendientes, todo se va a retrasar un poquito, pero no te alteres, al final las cosas saldrán bien.

AMOR:

Estás apático e incrédulo. Abre tu corazón y confía en los que te quieren y te son leales. Puede haber una boda sorpresa.

ARIES

SALUD:

Si no haces bien las digestiones o tienes molestias, procura no excederte en la mesa y toma una infusión después de las comidas.

DINERO:

Eres una persona muy positiva y trabajadora y eso repercute en tu bienestar, ya que todo lo relacionado con los negocios marcha bien.

AMOR:

Sientes que tu pareja te quiere y te valora. No te fíes de las amistades que intentan meterse entre vosotros, te harán mucho daño.

