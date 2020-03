PISCIS

SALUD: Los hombros y el cuello serán tus puntos débiles estos días si no los cuidas. Evita forzarlos, y procura vigilar tus posturas al sentarte.

DINERO: No te precipites a la hora de firmar contratos de compras o ventas, déjate aconsejar por los amigos que te quieren. El 4. te dará suerte.

AMOR: La armonía familiar te brindará un espacio donde sentirte un ser especial. Mantén a raya a quien intente opinar sobre tu vida privada.

ACUARIO

SALUD: Si sientes picor o irritación en los ojos, no lo dejes pasar y acude a un especialista. Pueden perjudicarte los consejos de los demás.

DINERO: Si te metes en más gastos de la cuenta para aparentar lo que no tienes, las pagarás a fin de mes sin remedio.

AMOR: Controla tus nervios con tu pareja y no te enfades por cosas sin importancia. No tengas tan mal humor en casa. Los amigos te ayudarán.

CAPRICORNIO

SALUD: El ejercicio más completo es caminar, así que ponte las zapatillas y sal a la calle. Eso subirá tus ánimos, que este otoño andan bajos.

DINERO: Los trabajos personales te darán satisfacciones, pero poco dinero. No te fíes de las promesas de alguien que te debe dinero y no te paga.

AMOR: Vas a volcarte en dedicar atenciones a tus seres amados y valorarás más de lo habitual los detalles y la generosidad de los demás.

SAGITARIO

SALUD: Cualquier análisis que te hagan demostrará tu buen estado físico y psíquico. No obstante, si sonrieras más, tu estómago se relajaría.

DINERO: La gente de la que depende tu trabajo se portará bien contigo. Si has pensado hacer una inversión, las cosas irán bien.

AMOR: Te sentirás cansada de tu relación y quizá te plantees una ruptura. Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión.

ESCORPIO

SALUD: La evolución lunar te afecta mucho y pasarás con mucha facilidad de estar optimista y eufórica a triste y melancólica. Tomátelo con calma.

DINERO: Te surgirá un nuevo trabajo si estás en paro. En caso de encontrarte en activo, mejorará tu situación si pones en práctica tus ideas.

AMOR: Tu vida familiar atraviesa un buen momento y en tu hogar reina la armonía y el diálogo. No lo estropees todo con tus celos infundados.

LIBRA

SALUD: Deberías hacerte una revisión, porque un pequeño desequilibrio podría ser la causa de tus problemas de peso. Evita las tensiones.

DINERO: Vestirte con prendas de colores alegres te dará mucha suerte. Si sales de viaje, vigila bien tu equipaje.

AMOR: Te sentirás feliz con tu pareja o con esa persona que te tiene con el corazón en un puño. Intenta dialogar y recurrir a la sinceridad.

VIRGO

SALUD: El cuello y la nuca serán tus puntos débiles estos días. Conviene que lo consultes con el médico si de verdad te da la lata.

DINERO: Pueden ofrecerte algo nuevo y muy distinto a tu trabajo habitual que será beneficioso. Aprovecha las ocasiones que te surjan.

AMOR: Debes valorar más el cariño que te dan en los momentos que más lo necesitas. No rechaces la ternura, los mimos y los gestos de amor.

LEO

SALUD: Si no te sientes bien, quizá deberías hacerte un chequeo y vigilar tus hábitos, ya que no te alimentas correctamente. Haz ejercicio.

DINERO: Tendrás mucha suerte en los viajes y en cualquier movimiento físico que hagas. En lo laboral, por fin se respetarán tus funciones.

AMOR: Tu pareja te apoya en todo, pero deberías ser más clara y sincera con ella. No intentes dominar a la gente que te rodea.

CÁNCER

SALUD: No te confíes y abrígate, porque los virus pueden hacer de todo contigo estos días. Si te notas mal, pide cita a tu médico sin esperar.

DINERO: Quienes te rodean pueden colaborar contigo y ayudarte en el trabajo. Buen momento para los estudios, entrevistas y oposiciones.

AMOR: Atrévete a poner en marcha tus ideas en lo relativo a las relaciones amorosas. Ahora todo te sonreirá, eres como un imán para los demás.

GÉMINIS

SALUD: Por estar con los nervios de punta, corres el riesgo de padecer ansiedad, y eso puede llevarte a sufrir problemas de piel o de estómago.

DINERO: Por un malentendido o por no hablar claro, quizá sufras una injusticia económica. No apuestes nada esta semana, la fortuna no te sonríe.

AMOR: Buen momento para conocer gente, hacer amigos y conectar con personas que te aporten alegría. Tu vida íntima ahora será mejor.

TAURO

SALUD: Te levantas cansada y te pasas el día un poco mareada. Hazte unas pruebas, no es nada grave, pero necesitas que te vea un médico.

DINERO: El trabajo que tienes hace que te sientas segura y tranquila. Quizá te surja la posibilidad de montar un negocio, piénsatelo bien.

AMOR: Gracias al cariño y la decisión de quien más te quiere, te sentirás con apoyo para cualquier cosa. Déjate mimar, ya era hora de recibir.

ARIES

SALUD: Si no consigues controlar tu peso, debes hacerte un control hormonal para evitar desarreglos y complicaciones. Mantén los ánimos.

DINERO: Si trabajas en un negocio propio, superarás las dificultades. Y si lo tuyo es buscar trabajo, tienes a la vista uno que merece la pena.

AMOR: Los mayores de tu familia te ayudan en todo lo que necesitas. Valora más el cariño que te da tu pareja.