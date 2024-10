Un hombre ha denunciado a los policías de la comisaría de la Policía Local de Vinaròs, en Castellón, por abuso de autoridad. Según señala, entre cinco policías le redujeron el pasado enero, pero ha sido ahora cuando se ha admitido la querella y el Juzgado de primera instancia de la localidad está investigando lo sucedido.

Según la versión del denunciante, él acudió a la comisaría para declarar cuando se enteró de que su hijo de 20 años había cogido su coche y se había chocado contra un camión de basura y este, por miedo, decidió darse a la fuga.

"La intención era arreglarlo y que ver qué tenía que pagar y pagarlo", manifiesta la víctima, que fue reducida por cinco policías, tal y como muestran las imágenes de una cámara de seguridad. En estas se puede observar cómo los agentes lo reducen, tiran al suelo y le ponen las esposas.

Tras esto, el hombre decidió denunciarles por abuso de autoridad, ya que le practicaron la técnica del mataleón, que le ha dejado múltiples lesiones físicas en la garganta, cuello y tráquea; y también psicológicas, como ataques de pánico, depresión y miedo a salir de casa por temor a encontrarse con la Policía.

El denunciante asegura que los agentes insistieron en coger declaración en privado a su hijo y que él se negó si no había un abogado delante. Fue entonces cuando estalló todo. "Y me dijo 'si no me dejas, te voy a romper el cuello'", recuerda la víctima. Tras esto, el Policía le dijo: "Mira bien a tu hijo, que es lo último que vas a ver".

LaSexta ha contactado con el ayuntamiento de Vinarós pero se niegan a dar su versión del altercado.