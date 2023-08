María del Monte ha sido víctima de un robo y pide a los compañeros periodistas allí desplazados, que no graben la fachada de su casa. Y es que María del Monte sigue asustada después del robo que sufrió en su casa, la madrugada del jueves 24 de agosto, al viernes. Es algo que se adivina por su tono y por su manera de hablar, aunque ella no lo verbaliza: "Yo sólo os voy a decir que no le deseo eso a nadie", asegura la cantante.

María del Monte ha concedido una fugaz entrevista, de apenas tres minutos y medio, después de asalto. Usa gran parte de ellos para agradecer todo el apoyo que ha recibido. "Me siento afortunada", dice y continúa "cuento con el cariño de mucha gente y en estos momentos también se ve. Por eso estoy aquí".

El susto no se le pasa, y realmente, no nos sorprende. Sin embargo, no pasa por alto lo importante: "Gracias a Dios estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia. Eso es para mí, lo importante".

Cuando le preguntamos por lo material, nos contesta: "En casa no suele haber cantidades ingentes de dinero" y, tras una breve pausa, apostilla " bueno, llevarse se han llevado todo". La 'reina de las Sevillanas' ha querido, tras todo esto, volver al trabajo cuanto antes. "Quiero ahora salir de aquí e intentar pensar en otra cosa". Cuando le preguntamos si se va a subir al escenario, asegura: "por lo menos, lo voy a intentar". En el video podemos ver al completo sus palabras.