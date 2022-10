La invasión de Ucrania tendrá un efecto negativo sobre los acuerdos del clima. En este sentido, Mario Weitz, consultor del Banco Mundial, advierte de que "la guerra de Ucrania va a retrasar los acuerdos del clima". La invasión de Ucrania y el coronavirus han frenado la lucha contra el cambio climático. Y en un contexto de recesión global, los países luchan por sobrevivir y tiran de lo que tienen más cerca.

"Tiremos de lo nuclear, del fracking, del carbón, bajemos el precio para hundir a Putin y, una vez que se termine la guerra, volvamos a la transición", defiende al respecto Mario Weitz, consultor del Banco Mundial.

La situación actual hace peligrar la cumbre del próximo 6 de noviembre, la COP27, que se celebrará en Egipto. Los acuerdos de París de 2015 de contener el calentamiento del planeta en un grado y medio resultan cada vez más inalcanzables, y el resultado son macroincendios, inundaciones o grandes sequías que hunden todavía más a los países pobres.

En 2020, nos comprometimos a ayudarles con 100.000 millones de dólares. Sin embargo, el último informe de Oxfam Intermón recoge que, no solo no hemos dado la talla en la financiación prometida, sino que, además, las cifras no son tan reales. Además, hay pocas donaciones y demasiados préstamos.

Este lunes, el mundo celebrará el Día contra el Cambio Climático. En este contexto, quedan apenas dos semanas para el inicio de la cumbre y ocho años, según los científicos, para evitar la catástrofe global.