Un joven de 26 años ha denunciado haber sufrido una agresión homófoba por parte de cuatro menores. Le pegaron y amenazaron con una navaja mientras le llamaban "maricón". Todo eso delante de su madre y su tía. La víctima se llama Jesús, y en laSexta ha contado que, mientras recibía patadas en el suelo, se acordaba de Samuel, el joven al que mataron a golpes en A Coruña. Ahora, Jesús tiene heridas por todo el brazo y por las piernas.

Todo sucedió de camino a su casa. Primero, según ha relatado, empezaron los insultos. "Me llamaron maricón y se metieron con mi forma de caminar y vestir". Según Jesús, eran cuatro menores entre 15 y 17 años. Y Como no era la primera vez que le ocurría, les plantó cara: "Se pusieron agresivos y me dijeron que me fuese de allí o me pegaban". Entonces, dice, decidió irse a buscar a su madre y a su tía.

Una vez con ellas, el grupo regresó. Esta vez, subidos en un coche que conducía un adulto. "Me dice en un tono jocoso, riéndose de mí: '¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué te han dicho estos muchachos?'. Yo me acerco a la ventanilla y le digo que estos muchachos son unos sinvergüenzas". En ese momento, dos de los menores se bajaron del vehículo y comenzaron a golpearle delante de su familia.

"Me tiró a la cuneta, al otro lado de la calzada, contra el bordillo, y ahí empezó a meterme golpes", ha relatado emocionado Jesús. El peor momento tuvo lugar cuando uno le llegó a amenzar con una navaja. Por suerte, se le cayó al suelo y no fue a más. "Mi madre se percató de eso y cogió la navaja del suelo para que no la cogieran de nuevo", ha explicado Jesús.

Con tristeza, ha señalado que, mientras recibía esos golpes, solo podía pensar en la paliza mortal que recibió Samuel Luiz el pasado mes de Julio: "Estaba la imagen de Samuel, no podía evitar acordarme del sufrimiento que pasó ese chico". Los hechos ocurrieron el martes en Valle de Santa Ana, Badajoz, sobre las 22:00 horas. El Ayuntamiento mañana va a celebrar una concentración en repulsa.

"Es un caso muy grave y esperemos que sea aislado y que no se vuelva a producir más", ha expresado el alcalde de la localidad, Manuel Adame. Jesús ya ha denunciado esta agresión ante la Guardia Civil. Es profesor y ahora más que nunca seguirá luchando por la libertad, el respeto y la tolerancia: "Vivimos en un país libre, en una democracia, y no puede ser".