La forense que realizó el informe sobre el veneno del 'sapo bufo' ha exculpado al actor porno Nacho Vidal de la muerte del fotógrafo porque, según ha argumentado, la víctima había consumido drogas previamente. Por tanto, la cantidad de la sustancia no fue letal y el problema es la mezcla. No obstante, no ha explicado cuál fue la intendencia de la sustancia proporcionada por Vidal al fotógrafo.

Nacho Vidal se encuentra investigado por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Xàtiva (Valencia) por la muerte del fotógrafo valenciano José Luis Abad durante la celebración de un ritual conocido como del 'sapo bufo', en el que se ingiere cierta droga o toxina producida por este animal.

Tras conocer esta posición, la defensa del actor porno pedirá el sobreseimiento de la causa abierta por homicidio imprudente, del que se le acusa por la muerte de un fotógrafo que participaba en un supuesto ritual en 2019, al considerar que la última declaración de la forense "diluye su responsabilidad".

El letrado Daniel Salvador, que defiende al actor y productor porno Ignacio Jordá, más conocido como Nacho Vidal, ha informado a Efe de que la forense ha ratificado su informe inicial ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Xàtiva (Valencia), que instruye el caso, y afirma que la muerte se produjo por la "connivencia" de cocaína y el conocido como "veneno del sapo bufo".

Según Salvador, la declaración de la forense "diluye la responsabilidad" del actor en el fallecimiento del fotógrafo, considera por ello que "no hay concurrencia de culpa" y pedirá el sobreseimiento de la causa sobre su defendido.

El caso sigue en fase de instrucción, después de que tanto las defensas como la acusación particular recurriesen el procesamiento de Vidal por homicidio imprudente; los primeros por entender que no hubo tal homicidio y los segundos por considerar que el tipo penal debía ser más grave (homicidio doloso).