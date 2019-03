Una familia con un bebé de un año sufre un desalojo en Ourense

LA AYUDA CIUDADANA LES HA PERMITIDO CONSEGUIR OTRO PISO

Con la ayuda de amigos y vecinos, una familia de Ourense con un bebé de apenas un año ha recogido sus pertenencias después de haber sido desalojada por no poder pagar el alquiler. Dicen que, gracias a la colaboración ciudadana, ya han conseguido otro piso para vivir pero que aún no disponen de luz ni agua. Aseguran que hace ocho meses solicitaron una ayuda social a la Xunta, que aún no les ha respondido.