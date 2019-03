Dos mujeres, residentes en Cataluña y de origen sudamericano, son los dos primeros casos de infectadas con el virus Zika en España, pero no es peligroso y, según los expertos, entra dentro de la normalidad, en un mundo globalizado como el nuestro.

Antoni Trilla, Epidemiólogo, afirma que "son dos casos importantes, gente que viene de viaje y que luego se hace el diagnóstico y sale positivo. Es más que probable que se repita en el futuro".

Se trata de una enfermedad que no es de declaración obligatoria, no se incluye dentro de las pruebas habituales y por tanto su diagnóstico es complicado, a pesar de todo la enfermedad no se ha extendido en España.

Es el mosquito el peligroso y no los enfermos, además no todos desarrollan el virus. Trilla explica que "ocho de cada diez desarrollan un cuadro vírico como otras infecciones pero nada más".

El problema son las zonas donde habita este mosquito. Ahora mismo Brasil es uno de los países más afectados pero la alerta ha saltado en todo el continente cuando, pruebas en un laboratorio, empiezan a vincular la existencia de este virus con malformaciones en bebes recién nacidos.

Colombia ha hecho una estimación y habla de pasar de 14.000 casos actuales a 700.000, algo que los epidemiólogos no descartan.

Un ejército de cerca de 2.000 militares fumigan Brasil, casa por casa intentan destruir todos los criaderos de este insecto. La OMS habla ya de 20 países afectados, en todos ellos la petición de los gobiernos es evitar los embarazos.