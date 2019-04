Becas sin pagar, recortes... estudiantes, docentes y padres, en huelga para que se derogue la LOMCE

Ocho millones de alumnos y casi 700.000 profesores llamados a la huelga: dicen los sindicatos que no se creen al Gobierno. "Nos dicen que van a mejorar los problemas de la educación y al mismo tiempo que dicen eso ya se han comprometido con Bruselas a recortar otros 1.000 millones de euros en Educación", señala Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.

Manifestaciones en 50 ciudades españolas pidiendo la derogación de la LOMCE, la reversión de los recortes y una mayor inversión educativa. La huelga ha sido apoyada por los profesores, los padres, pero sobre todo los alumnos.

A tres meses para que acabe el curso, muchos universitarios aún no han recibido la beca. "Me han dicho que me han dado la beca, pero estamos en marzo y todavía no sé cuándo ni cuánto", señala una estudiante.

Los sindicatos hablan de un 85% de incidencia entre los estudiantes, pero opina igual el ministro de Educación: "No hay razones objetivas en estos momentos, lo sabemos todos, para una huelga de estas características y por eso es lógico que el seguimiento sea mínimo".

Los piquetes han cortado el paso en universidades como la Complutense. "Hay una serie de estudiantes, no son todos, que están prohibiendo la entrada, no me parece muy correcto", señalan desde la universidad.

Una jornada de protesta que continúa con una manifestación en Madrid hasta las puertas del Ministerio de Educación.