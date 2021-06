Los estudiantes con dislexia piden más ayuda. Los alumnos con este trastorno y otras necesidades denuncian discriminación en el nuevo decreto de becas.

El borrador del decreto de becas para el curso 2021-2022 dice que se incluirá a estos cinco grupos: trastorno del espectro autista, discapacidad, trastorno grave de conducta, altas capacidades y trastorno grave de comunicación. Sin embargo, se dejarán fuera a otros colectivos, como puede verse en el vídeo.

Están en pie de guerra contra el Ministerio de Educación por el actual borrador del Real Decreto de becas. Araceli Salas, de la Federación Española de Dislexia, reconoce que la crisis de 2008 provocó un gran recorte para las familias.

Dicen además que los números no se ajustan, de que en caso de que pidieran estas ayudas tendrían que acreditar la discapacidad de al menos del 33%. Según explican, los alumnos afectados con dislexia o trastorno por déficit de atención e hiperactividad no reciben una valoración del 33%.

Las familias aseguran que el hecho de no alcanzar ese grado de discapacidad no significa que no tengan necesidades. No descartan demandar al Ministerio si no se produce este cambio, reconociéndose "cansados" de pedir reuniones y de "presentar documentos", como nos cuenta Maite Urkizu Molinonuevo, de la Asociación de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad.

El ministerio de Educación indica que el certificado que ahora solicita se hace para garantizar que estas ayudas lleguen a los estudiantes con discapacidad. Coger un lápiz y ponerse a escribir puede resultar complejo para un alumno con dislexia, que no se quedarán con los brazos cruzados y alzan la mano para pedir inclusión.