Un grupo de vecinos de Mataró provoca altercados por una bandera independentista

Una bandera independentista ha sido la causa de los altercados en Mataró entre vecinos y bomberos. Una decena de ciudadanos se ha acercado hasta las instalaciones de los bomberos para protestar por la estelada y han impedido el paso a un camión. La Policía y los Mossos d'Esquadra han tenido que actuar.

El grupo de manifestantes ha recibido a los bomeros de Mataró entre gritos. Les han increpado, e incluso les han impedido entrar en el parque. Los bomberos, asustados, han decidido cerrar las puertas.

Juan Carlos Ferrando, portavoz de Ciudadanos de Mataró ha mostrado si indignación al respecto, "esa bandera la puede poner cada uno en su casa, pero no ahí, en un parque de bomberos público pagado con el dinero de todos los catalanes".

Los detractores se han movilizado a través de las redes sociales y, a pesar de que la llamada no ha sido secundada de forma masiva, Mossos y Policía han intervenido para apaciguar los animos.



Los miembros de la protesta consideran que no se cumple la ley en Cataluña y, por ello, dicen que los responsables deben ser sancionados igual que se haría si se tratase d euna bandera española preconstitucional.



Sin embargo, los bomberos se niegan a retirarla argumentando que la estelada no ondea en la estación, sino en lo alto de una antena.