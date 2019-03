¿Está limitada la acción de los medios?

La prensa de Sevilla constituye otro de los sectores que se vuelca con Ana García. “Todos nos estamos jugando mucho en esto, que no es el atropello a Ana, sino un aviso que se no lanza para que no cumplamos con nuestra obligación”, asegura uno de los periodistas que mostraba su apoyo a Ana García a las puertas de la Audiencia de Sevilla.



A su vez, la Delegación del Gobierno insiste en recriminar la actitud de Ana García e incluso echa más leña al fuego: “En ningún momento pudo identificarse como periodista y tampoco llegó a mostrar su documento de identidad en el lugar de los hechos”, asegura la subdelegada del Gobierno.

'Parece que hay cierta tendencia a limitar y recortar la acción de los medios'

La versión oficial del Gobierno contrasta totalmente con la de los testigos de la detención y con la de la propia Ana, a quien se le imputan cinco cargos por hacer su trabajo. Por si fuera poco, también el Defensor del Pueblo andaluza se suma a las voces a favor de la operadora de laSexta: “Hay agentes policiales que parece que se crecen en estas situaciones y debería ir con mucha más prudencia”, asegura.

Los periodistas volcados en la defensa de Ana exigen ahora que tanto la cámara como su contenido sean devueltos. Además, insisten en la necesidad de crear una regulación clara para delimitar la función de los periodistas y evitar este tipo de incidentes, es decir, el punto hasta donde llega la labor periodística.

Valderas: “Existe una tendencia a limitar a los medios”

Diego Valderas, el coordinador general de IULV-CA, denuncia, a raíz de la detención de la operadora de cámara de laSexta Ana García, una "cierta tendencia" a "limitar y recortar" la acción de los medios de comunicación.

Valderas considera "grave" que se intente limitar la capacidad de aquellas personas que trasladan a la opinión pública los acontecimientos que ocurren en la vida diaria y también en las movilizaciones.

El líder de IULV-CA ha indicado que hay que "reflexionar" sobre la limitación que podrían estar sufriendo los medios de comunicación a la hora de desarrollar su trabajo por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Ana García, la joven operadora de cámara de televisión que fue detenida este pasado sábado, aseguraba encontrarse "indignada" porque "nunca en ocho años en la profesión" había vivido una situación como la de este sábado. "Me quitaron la cámara y me metieron en el furgón", afirmaba.