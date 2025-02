España sigue reduciendo su cantidad de desperdicios alimentarios trabajando por un mundo más sostenible

Los hogares españoles desperdiciamos 1.183 millones de kilos o litros de alimentos, aunque es una cifra en decrecimiento. A nivel mundial, los restos aeroespaciales y los materiales de construcción también son los sectores que más desperdician y donde muchos comienzan a mirar para trabajar en un mundo más sostenible y eficiente.

En 2024 se ha desperdiciado un 5% menos de alimentos que en 2021 y un 13,2% menos que en 2020. Eso sí, a esos desperdicios se les unen otros que también preocupan como los de la industria aeroespacial o la construcción.

Millones de pequeños objetos orbitan sobre la Tierra. Son restos de satélites que hemos enviado al espacio, algunos enormes y que empiezan a componer una cada vez mayor cantidad de desperdicios. "Se siguen lanzando muchos otros satélites tan grandes como un coche, de más de mil kilos, y tan grandes como un autobús, de más de 5.000 kilos", asegura Alberto Águeda, director de Vigilancia y Tráfico Espacial GMV.

El riesgo de este tipo de restos es que colisionen y caigan a la Tierra, como a veces ha sucedido. Mientras se desarrolla la tecnología que permita eliminar la chatarra abandonada, emerge la figura del controlador aéreo del espacio para evitar catástrofes en las misiones espaciales. "Para conseguir que cuando hay un riesgo de colisión con un satélite operacional, avisarle y que él maniobre para evitarlo", añade Águeda.

Centrándonos en lo que ocurre en nuestro planeta, el sector de la construcción es el más contaminante de todos. "Y a nivel de emisiones de CO2, el 40% provienen de la construcción a nivel mundial y la mitad de recursos que se extraen del planeta también provienen de la construcción", explica Berta Juliá, fundadora de 'Alted Materials'.

También ahí se buscan soluciones para reducir la contaminación. El reciclaje y la reutilización son claves para evitar el despilfarro de materias primas. "Es un material basado en residuos de la industria papelera y también tiene un acabado de residuos de la industria alimentaria. Lo transformamos en paneles decorativos para paredes y techos", apunta Juliá.

Los desperdicios de alimentos también son un gran debe, por lo que el chef Ángel León, del Restaurante Aponiente, aprovecha en sus platos aquello que otros no quieren. "La pesquería de arrastre, por ejemplo, por cada 1.000 kilos de merluza se tiran 350 kilos de pescado que no llegan a ningún lado. Nosotros nos hemos propuesto poner de moda pescados que no se consumen".

Y todo forma parte de una misma idea, condensada el Circularity Day de Ecoembes. Hacer el mundo más sostenible. "La economía circular es el único camino para que este mundo sea sostenible. Para producir menos, para consumir más conscientemente y para reciclar más y mejor", comenta Rosa Trigo, CEO de Ecoembes.

En 2024, por primera vez en España, enviamos más de un millón de toneladas de residuos, para su reciclaje, al contenedor amarillo. Otro ejemplo de buenas prácticas que muchos siguen trabajando para aumentar.