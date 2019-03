Los enfermos de Hepatitis C mantendrán un encierro indefinido hasta reunirse con Alfonso Alonso

EL MINISTRO ESPERA UN DOCUMENTO QUE PODRÍA TARDAR MESES EN ELABORARSE

Tras 26 días encerrados en el hospital 12 de Octubre, los enfermos de Hepatitis C han decidido permanecer allí hasta que el ministro de Sanidad se reúna con ellos. Alfonso Alonso contará con la opinión de todas las asociaciones de pacientes, aunque no ha dado fecha para el encuentro, porque primero quiere tener sobre la mesa el borrador definitivo del plan contra la hepatitis C. Los expertos aseguran que ese documento podría tardar meses en elaborarse.