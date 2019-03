Los emigrantes españoles vuelven a casa por Navidad sin sanidad

María vuelve a casa por Navidad, pero a punto de quedarse sin sanidad. Explica que tuvo que emigar porque no tenía trabajo que en febrero se le acaba la vigencia de su tarjeta sanitaria: "Me extendieron un poco el derecho a la salud, me extendieron la tarjeta sanitaria durante una teporada pero se me acaba en febrero".



La reforma sanitaria de 2012, dice, excluye del sistema a los emigrados que pasan más de 90 días fuera de España. Juan Luis Ruiz, miembro de 'Yo Sí Sanidad Universal', explica que "esto es una medida que se tomó de forma arbitraria que está haciendo mucho daño".

Los colectivos de la Marea Granate y 'Yo Sí Sanidad Universal' han lanzado una campaña para que los emigrantes denuncien si sufren la exclusión sanitaria.

Exclusión como la que sufrió Esperanza cuando volvió de Centroamérica. Está enferma y al pedir ser atendida ser atendida en una unidad de enfermedades tropicales se encontró con que su tarjeta estaba desactivada. Ella misma destaca que le dijeron que estaba "utilizando de forma irregular la tarjeta" y que tenía "la responsabilidad de haber usado así la tarjeta".



Oculta su rostro porque todavía está a la espera de la factura. El Ministerio de Sanidad ha asegurado a laSexta que todos los españoles tienen derecho a la tarjeta sanitaria. No obstante, los afectados piden derogar cuanto antes el real decreto de 2012 que aseguran, exluyen de la sanidad a miles de españoles.