La Audiencia Nacional ha inadmitido la querellapresentada por el PP por "financiación ilegal" al considerar que se precisa algo más que una noticia. El juez considera que esas informaciones tiene que estar "sustentadas en algún dato". Ángela Martialay afirma que esta noticia no le pilla por sorpresa ya que esa querella era "prematura y no estaba lo suficientemente sostenida al ser una declaración anónima de un tercer empresario". Además, la jefa de Tribunales de 'El Mundo' detalla que "no se daban muchos datos de cómo había sido esa confesión". "Es prematuro si se va a poder averiguar o no una financiación ilegal y que, además, ya hay un Juzgado que está investigando qué pasó en el Ministerio de Transportes", explica Martialay, que afirma que de esa investigación "lo mismo sale algo o no". +

Por otro lado, la periodista habla de la información que ha dado en 'El Mundo' asegurando que el novio de Ayuso se querella contra Sánchez y Bolaños por injurias y calumnias tras llamarle "delincuente confeso". "Ha ampliado esa ofensiva legal que ya emprendió el pasado mes de septiembre contra otros ministros y ha decidido plantear un acto de conciliación como paso previo a la querella de por calumnias y por injurias contra el propio presidente del Gobierno y el ministro de Justicia", explica.

"Considera que lo han llamado delincuente y que no tiene que soportar como ciudadano particular que personas con cargos en el Ejecutivo atenten contra sus derechos fundamentales", detalla Martialay sobre el principal argumento que da Alberto González Amador sobre esta nueva querella. Pero, ¿puede prosperar esta querella? "Tengo dudas", reconoce la periodista, que afirma que González Amador "ha reconocido ante la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales para aceptar un pacto de conformidad". Sin embargo, Martialay también señala que "no se puede llamar a nadie delincuente sin una sentencia firme".

"Es altamente probable que esto acabe con la interposición de una querella en el Tribunal Supremo o con una demanda en el derecho al honor", destaca Ángela Martialay, que afirma que, finalmente, "quedará a la interpretación de los jueces".