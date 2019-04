El uso de unas velas tras un corte de luz habría sido el origen de un incendio con cinco heridos en Alcorcón

El incendio de Alcorcón en el que se ha visto envuelta una mujer y sus tres niños menores de edad puede tener su origen en "unas velas" y se trata de "un caso de pobreza energética" que se venía denunciando desde septiembre, según ha asegurado Manuel San Pastor, miembro y abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Alcorcón.

"Es una indignidad, una vergüenza, y genera muchísima rabia la situación que están pasando, esta y muchísimas otra familias con hijos menores que no pueden pagar la luz. Lo más terrible es que las instituciones no han hecho nada por intentar evitarlo", ha detallado.

Se trata de "un caso extremo", según insiste San Pastor. La mujer, que presenta un cuadro depresivo a causa de una difícil situación personal que la trajo hasta España, entró a vivir con sus hijos en el número 1 de la calle Portolagos "invitada" por la persona que estaba antes que ella.

"No ha forzado la casa. No es okupa, sino precaria. No tiene denuncia del banco propietario, sino demanda de desahucio por precario, no por ningún hecho delictivo", ha puntualizado, detallando que quien le precedió había dejado una deuda en los recibos de la luz, algo que también habría sido parte del problema.

Como consecuencia del fuego en el edificio, un total de seis personas han sido atendidas y hospitalizadas en estado leve en la madrugada de este lunes, según ha informado un portavoz del Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El incendio ha sido declarado en el salón de la vivienda, situada en la novena planta del edificio y en la que vivían cinco de los afectados (una mujer de 32 años, sus tres hijos de 5, 8 y 14 años, y el abuelo de los menores (padre de la mujer), cuya edad no ha trascendido).

La llamada al 112 de la Comunidad de Madrid ha tenido lugar a las 3.15 horas, tras lo que el aviso ha sido derivado a Bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón y al SUMMA 112.

A la llegada de los bomberos al lugar había una gran carga de fuego y humo, sobre todo en el salón, así como humo en el resto de pisos de la novena planta y en la escalera. Los efectivos de Bomberos han logrado apagar las llamas.

El SUMMA 112 ha atendido en el lugar por inhalación de humo a seis personas, tras lo que han sido trasladados en estado leve al Hospital Fundación de Alcorcón. El abuelo de los menores presenta además quemaduras en las manos.