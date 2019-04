El responsable de la sala de Benidorm que busca camareras "solteras" se justifica: "Os habéis vuelto locas conmigo"

"Si alguna mujer se ha sentido ofendida, le pido disculpas indirectamente", así se justifica y disculpa Julio Granado, responsable de la sala Richard New Look de Benidorm, a través de un vídeo de Facebook. Unas explicaciones que llegan después de publicar un anuncio que ha indignado a las redes sociales.

La sala buscaba para contratar como camareras durante el verano a chicas "guapas, con buen físico y sin rollos ni novios enfermos o celosos". Unas condiciones que dejaba claro no eran negociables: "Si a alguna no le gustan, que no haga el casting ni nos haga perder el tiempo".

Tras las críticas y acusaciones recibidas, Granado afirma que no es "machista" y sostiene que si el anuncio fuera para buscar a camareros no habría problemas con esas condiciones. "Algunas estáis un poco locas y os habéis vuelto locas conmigo".