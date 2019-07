"Te voy a hacer heterosexual a hostias. Te voy a dar una hostia que la mariconería se te quita". Albert tuvo que soportar todos estos insultos, además de empujones, por parte de un energúmeno que le atacó en un McDonald's de Barcelona, simplemente por su forma de vestir y su orientación sexual.

Una agresión homófoba que finalmente se ha decidido a denunciar ante los Mossos D'Esquadra, además de pedir una orden de alejamiento. "Primero por mí, porque me ha agredido verbalmente y me ha hecho una herida", explica el joven, mostrando la marca que le dejó el ataque en una pierna.

"Pero también para que no vuelva a pasar más", continúa, "lo hago también por toda la gente que ha perdido la vida por ser gay".

Una actitud valiente, de alguien que plantó cara en todo momento a su agresor. "Es el día del Orgullo", le recordó a este, quien le amenazó diciendo "también es el día de soltar hostias". "Si lo miro y lo analizo en frío, es bastante 'hardcore' la cosa", reflexiona Albert al recordar el ataque.

En la denuncia, describe otros momentos de tensión que no se vieron en el vídeo difundido en las redes, como cuando regresó al McDonalds tras ir a buscar a la Policía. Su agresor continuaba en el local, donde le dijo: "Luego nos escandalizamos por las mujeres que son violadas y matadas por vestir provocativas, y tú eres un ejemplo de lo que te puede pasar".

Este joven de 25 años se ha convertido en un auténtico icono de la lucha contra la homofobia en las redes sociales."La verdad es que no esperaba tanta repercusión por simplemente defender mis derechos y del colectivo", admite. "Me siento bien porque veo que la gente me está apoyando y soy querido", comenta.

Asegura que seguirá vistiendo con su estilo único y propio, y que, si alguien se mete con él, no piensa quedarse callado. "Vale la pena denunciar, porque todavía no está bien visto que dos gays se besen en público", asegura, "estamos mejorando pero todavía falta".