El gran valor de Lois plantando cara a la ignorancia de los demás después de visibilizarse como niña trans

Lois se divierte como cualquier niña de su edad, pero con sólo seis años ha tenido que encarar situaciones que nadie, y mucho menos un menor, debería vivir

"En una fiesta del agua, todo el rato unos niños estaban diciéndome 'Lois tiene pene'", cuenta Lois Hernández Pérez

Se visibilizó como niña trans a los tres años. "Desde los dos añitos daba señales, sólo quería el pelo largo, ponerse falda, quería el rosa", explica Ana Pérez, madre de Lois.

Desde que empezó su transición ha pasado ya por cuatro colegios. "En el cole, unas niñas mayores me abrieron la puerta del baño y después se rieron", recuerda la menor.

"El acoso comienza cada vez antes, hay que trabajar desde la prevención ya en primaria", alerta Carmela del Moral portavoz de Save the Children.

A pesar de los protocolos antiacoso de los centros educativos, tres de cada cuatro menores han presenciado agresiones LGTBIfóbicas en las aulas. Un dato alarmante, sobre todo, tratándose de menores. Es el principal motivo de suicidio entre adolescentes.

"No cualquier protocolo nos vale, muchas veces los menores LGTB no lo cuentan a los padres. Esto no es lo mismo que acosar por ser gordo, por llevar gafas... Hay que proteger, a veces, a los menores de sus propias familias", destaca José Vela, sociólogo y técnico de educación de COGAM.

Este no es el caso de Lois. "Le dije: 'Tranquila, hay niñas como tú, mañana nos vamos de compras'. Después, Lois salió a la calle".

Lois sigue tranquila y feliz siendo quien es: "Desde siempre soy Lois".