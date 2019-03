El dolor de la madre de María del Mar, la joven asesinada en Las Gabias: "No fue un arrebato, estaba planificado"

La madre de María del Mar, destrozada, llora al escuchar los audios que su hija mandó a sus amigas. En ellos, la joven cuenta la bipolaridad que sufría su pareja. "Mi novio tiene problemas psicológicos, tiene bipolaridad y trastorno persecutorio".

María del Mar les cuenta a sus amigas que habían discutido y que ella le había pedido tiempo. "Y le he cogido y le he dicho que hasta que yo no termine los exámenes que no me busque. Necesito estar tranquila".

Su madre está convencida de que el joven la mató sabiendo que iba a poner fin a su relación. "Todo el día machacándola con el móvil. Sabiendo que ella no lo quería, que le iba a dejar", dice ante las cámaras de laSexta.

Los informes preliminares de la autopsia confirman que la muerte no fue accidental. Todo apunta a que el joven de 24 años disparó a María del Mar en la nuca y después se quitó la vida. "Se escondió detrás de la cámara. Estaba planificado, no fue un arrebato", asegura la madre de la joven, que sostiene que su hija ni siquiera se enteró de que iban a matarla.