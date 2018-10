La dura respuesta de Leticia Dolera a Casado tras sus polémicas palabras sobre aborto y feminismo en El Objetivo

La actriz Leticia Dolera no pasó por alto las palabras de Pablo Casado en El Objetivo en las que afirmaba que su compromiso es "recuperar la ley del aborto de 1985". "Y si eso pasa nos veréis a todas en las calles otra vez", respondió Dolera en un tuit que cuenta con más de 2.000 retuits y cerca de 5.000 'me gusta'.

El presidente del PP defendió la derogación de la actual ley del aborto para recuperar la de 1985 porque defiende que esta "ley reconoce el aborto como un derecho" y para él prima más "el derecho a la vida".

No fueron las únicas palabras polémicas de Pablo Casado, que afirmó que "el colectivismo no es bueno", en referencia al feminismo. Además, ha explicado que él hace "política para las personas", que no le gustan "las etiquetas".