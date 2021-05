Lady Gaga ha acudido al programa 'The Me You Can’t See', de Oprah Winfrey, y ha revelado que la violación que sufrió cuando era adolescente la dejó embarazada.

Durante la conversación, la cantante ha recordado un suceso que padeció en 2014. Un productor, del cual no ha querido desvelar su identidad, la amenazó con quemar toda su música si no se desnudaba para él. "No dejaron de preguntarme", ha relatado, y continúa: "Me sentí paralizada. Yo, simplemente… Ni si quiera lo recuerdo. No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más".

Tras ello, ha confesado que se dio cuenta de que el dolor era el mismo que sintió "cuando la persona que la violó la dejó embarazada". Rememora que estuvo encerrada en un estudio "durante meses" y que sufrió una "ruptura psicótica total" como resultado de un trauma, algo que la llevó a "no ser la misma".

Lady Gaga ha afirmado que sufrió estrés post-traumático tras lo ocurrido, que no contó con "terapeuta, psicólogo o doctor" que la ayudara y que fue su "público, mujeres como Oprah y la fe" lo que la mantuvo en pie.

La cantante ha recordado que esas experiencias la llevaron a autolesionarse, algo de lo que se arrepiente: "¿Sabes por qué no es bueno? Porque te hace sentir peor. Crees que te vas a sentir mejor porque le estás diciendo a alguien: 'Mira, me duele'. Pero eso no ayuda".

Lady Gaga también ha tratado de explicar lo que pasa por la cabeza de una víctima de violación. Confiesa que "te frustras contigo mismo" y te preguntas "por qué no mejoras". Pero asegura que "no hay nada malo contigo", sino que "algo no está funcionando bien". Por eso, recomienda hablarlo: "Abre tu corazón a alguien más porque, te lo digo, he pasado por eso y la gente necesita ayuda. Eso es parte de mi curación, poder hablar contigo".