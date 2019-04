Los dos titiriteros acusados de ensalzar a ETA recurren su ingreso en prisión

La función de títeres ha levantado tanta polémica, como el ingreso en prisión de sus actores. Ada Colau no da crédito con la decisión del juez. La alcaldesa de Barcelona ve esta sentencia como una decisión más que desafortunada: "¿Es necesario prisión preventiva? ¿Estamos locos?".



Desde Podemos, tampoco comparten la sentencia y critican que se esté politizando lo ocurrido: "Los ataques al ayuntamiento de Madrid por este o por cualquier motivo son la prueba de que algunos no les gusta perder las elecciones".



Esta función de títeres se ha convertido en un error por partida doble. No solo los titiriteros según Pedro Sánchez, tienen que pagar por este error: "Yo soy pare de dos hijas y creo que ese tipo de errores deben tener algún tipo de respuesta en primera persona".



El ministro de justicia en funciones va más allá y no habla de error, sino de delito. Un delito que según la fiscalía se podría volver a cometer. Y por eso están de acuerdo en la medida de prisión sin fianza.

Algo que a la defensa le resulta desproporcionado. Su abogado, Jaime Montero ha afirmado que "Ellos son gente pacifista y no han querido ensalzar el terrorismo".



Algunos compañeros de profesión han salido en defensa de los actores, quienes mantienen que avisaron del contenido de la obra. El actor, Alberto San Juan, también se ha pronunciado: "Esta obra denunciaba el uso que se hace del terrorismo para la protesta social que es una cosa muy distinta". Los titiriteros pasan su cuarta noche en prisión.