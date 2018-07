Dos menores agreden brutalmente a una joven en A Coruña por negarse a darles su número de teléfono

La agresión tuvo lugar en la en la plaza de As Conchiñas, de A Coruña, cuando la joven estaba con una amiga. Según apunta 'La Voz de Galicia', los chicos estaban jugando al fútbol en la plaza cuando se acercaron a las chicas para pedirles el número de teléfono y poder contactar por WhatsApp con ellas. Ante su negativa, las jóvenes fueron insultadas en rumano y en castellano.

La joven no dudó en contestarles: "No tenéis edad para estar por la calle a estas horas". Tras ello, recibió un puñetazo en el ojo izquierdo y en la nariz que le hizo caer al suelo. "Yo no pensé en ningún momento que me fueran a pegar", reconoce la víctima, que avisó a su padre cuando empezaron a increparla.

Cuando el padre llegó, los dos chicos ya habían huido."No logré alcanzarlos, pero vi a uno, el otro llevaba la capucha puesta", recuerda el progenitor, que llevó a su hija al hospital tras encontrársela en el suelo. ensangrentada.

A los cinco días de la agresión, la joven fue operada por varias fracturas faciales. Asimismo, el padre vigiló la zona durante varios días para intentar localizar a los dos menores. Y lo consiguió, en la misma plaza donde se produjo la agresión.

Cuando vio a los menores, los grabó con el móvil sin que se diesen cuenta y le enseñó a su hija el vídeo, que verificó que eran ellos. Entonces, llamó a los agentes de la Policía Nacional, que llegaron hasta los agresores y éstos reconocieron los hechos.