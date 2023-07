No hay verano sin gazpacho que acompañe a las comidas. Y la OCU lo sabe. Por eso se ha lanzado analizar un total de 58 gazpachos envasados refrigerados, bien en brik o en botella de plástico para extraer lo que la entidad denomina 'compra maestra'. A la primera conclusión a la que ha llegado es clara: el gazpacho envasado no es como el casero.

Por otro lado, insiste en que por mucho que las marcas coloquen el adjetivo 'casero' en sus recipientes no realmente del todo cierto. "Ahora están de moda los gazpachos frescos que presumen de estar elaborados con hortalizas frescas o que dan a entender que no han sido sometidos a ningún tratamiento térmico, aunque detrás de este adjetivo "fresco" encontramos gazpachos con la misma receta y sometidos al mismo proceso de conservación que otros gazpachos que no lo indican", advierte la entidad.

Es más, añade que el gazpacho envasado contiene menos fibra y energía que uno casero por la ausencia de pan y, en algunos casos, de aceite de oliva: "Un gazpacho casero aporta de media unas 110 kcal por ración de 200 ml. Comparado con un gazpacho casero, el gazpacho envasado supone entre un 10% y un 65% menos de energía, en función del fabricante".

El mejor gazpacho de marca blanca

Aún así, la OCU ha compartido el análisis realizado por los expertos, que se han fijado en la degustación. Pero también en su precio, que no ha dejado de subir desde 2021. En concreto un 25%. Dicho esto, los mejores gazpachos del mercado son:

Gazpacho tradicional de Chef Select (Lidl) por 1,55 euros/litro. Ha obtenido una valoración de 83 sobre 100. Degustación: Color típico a tomate y olor que recuerda al gazpacho casero; con una textura ligeramente densa; tiene buen sabor, fresco, donde se perciben las verduras.