Donar un riñón sin conocer a quien lo recibe: la historia de Pablo, donante altruista

"¿Por qué no?"

Pablo Artamendi es uno de los pocos donantes altruistas de riñón en España, una acción que solo 23 personas han realizado en los últimos 15 años. Sin conocer al receptor, Pablo decidió donar su riñón por motivos puramente altruistas, afirmando que no hay razones para no hacerlo. La directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, señala que desde 2011, solo 358 personas han solicitado ser donantes altruistas, y poco más de veinte han superado el riguroso proceso. Pablo, motivado por la enfermedad renal de un familiar, es un ejemplo de valentía y compromiso social.

En el mundo de las donaciones de órganos, Pablo Artamendi es una excepción dentro de la excepción. En los últimos 15 años, solo 23 personas en España han donado un riñón sin conocer ni tener relación con el receptor. Pablo es una de esas personas: un donante altruista que decidió entregar parte de sí mismo simplemente porque quiso hacerlo.

"¿Por qué no? Hay que pensar más en la persona que lo recibe… realmente no hay ninguna causa para no hacerlo", afirma Pablo, cuya generosidad radical le convierte en alguien único entre millones.

Hace años, Pablo entregó su riñón y devolvió la salud a una persona que ni siquiera sabe quién es, y a quien tampoco le importa conocer. "Lo puse en disposición de la ONT para la persona que ellos consideren que era la adecuada", explica.

Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), confirma que "ha habido 23 donantes altruistas desde que comenzó el programa en 2011". En total, solo 358 personas se han presentado en 14 años al programa de donación altruista, y poco más de una veintena han superado las pruebas físicas y psicológicas, un proceso riguroso que dura meses.

La ONT se asegura de que el donante esté convencido y en perfectas condiciones de salud, como es el caso de Pablo. "Es totalmente normal, solo algunas analíticas regulares para comprobar que todo está bien", cuenta él.

El perfil del donante altruista suele ser el de un varón de alrededor de 48 años, con un compromiso social sólido y que ha vivido un detonante que le ha hecho abrir los ojos a la necesidad de los trasplantes. "Tuve un familiar enfermo renal y me metí en este mundo", revela Pablo.

Son personas valientes, sin duda. "Los miedos hay que enfrentarlos", añade. La ley exige que todo sea anónimo, pero en algún lugar, alguien vive gracias a Pablo. Y eso, para él, es suficiente recompensa.