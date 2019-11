La Guardia Civil ha difundido las imágenes de la cámara de seguridad de una farmacia de la Línea de la Concepción, en Cádiz, que captaron el robo de dos mujeres a Teresa, una anciana que acababa de cobrar los 1.200 euros de la paga doble de su pensión.

En las imágenes se ve cómo, primero, una mujer distrae a Teresa preguntándole "quién da la vez" mientras conversan brevemente. Justo después, la sospechosa se inclina ligeramente y le saca el dinero del bolso.

En ese momento, esconde la pensión de Teresa debajo del paquete que sujeta entre sus manos. Ahí entra en acción su cómplice, que recibe el dinero que le pasa su compañera y lo guarda debajo del jersey. "Había 1.200 euros, la paga doble que dan este mes", nos cuenta Teresa.

Ni la anciana, ni nadie de la Farmacia se da cuenta de nada. "Yo no me di cuenta de nada hasta que no estuve en mi casa", nos cuenta Teresa, que confiesa: "Estuve a punto de que me diera algo". Minutos antes había sacado el dinero de su pensión en un cajero que está a unos 300 metros de la farmacia donde ocurrió todo.

Tras denunciarlo, la Guardia Civil ha difundido las imágenes de la cámara de seguridad del establecimiento y pide colaboración para dar con las dos sospechosas del robo.