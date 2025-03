Del Día de la Siesta al Día Mundial del Sueño o por qué es tan importante dormir (bien)

Dentro de los muchos, muchísimos 'días de' que se recogen en los diferentes calendarios de iniciativas a nivel global se encuentran algunos que pueden parece graciosos o simpáticos, pero tienen su relevancia. Por ejemplo, en 2025 el lunes 10 de marzo fue el Día de la Siesta en Estados Unidos, aunque cada año puede celebrarse en un día diferente. No se trata de un día mundial, ni tampoco de un día reconocido por instituciones como la ONU, pero no por ello se deja de hablar de él.

El Día Nacional de la Siesta tiene lugar, cada año, el lunes después del cambio de hora 2025 en Estados Unidos. Igual que ocurre en España, en Estados Unidos se cambian el horario dos veces por año: una, para adaptarse a las horas de luz de verano y otra, para adaptarse a los días más cortos de invierno. En Estados Unidos, el cambio al horario de verano tiene lugar siempre en marzo, concretamente el segundo domingo del año a las 2:00h de la madrugada; es decir, este domingo 9 de marzo se cambió al horario de verano en todo el territorio estadounidense.

Este día se creó como una manera de 'compensar' la hora que se pierde de sueño con el cambio horario, animando a todo el que quiera y pueda a echarse una siesta. Y es que, aunque para algunos la siesta puede ser sinónimo de pereza o vagancia, lo cierto es que las siestas, bien hechas, pueden tener muchos beneficios. Según varios estudios, las siestas cortas pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, a reducir la presión arterial y a mejorar el humor. Y, lo más importante: una buena siesta no necesariamente afecta al sueño nocturno.

¿Cómo echarse una buena siesta?

Las siestas cortas pueden ayudar a reponer fuerzas a lo largo del día, pero los expertos están de acuerdo en que esta debe durar menos de 30 minutos, no debe echarse en la cama y no debería tener lugar más allá de las 16:00h. Si no, podría ser contraproducente. De hecho, un estudio de la Universidad de Murcia indica que las siestas largas podrían aumentar el riesgo de obesidad, alterar los horarios de comidas y el descanso y favorecer que se fume más.

Los beneficios del buen dormir

Si en redes sociales han proliferado —quizás ahora menos— muchos gurús que localizan parte de su éxito en dormir poco y producir más, lo cierto es que prácticamente todos los estudios apuntan precisamente a lo contrario: la recomendación habitual es la de dormir ocho horas diarias, con ligeras variaciones, y la práctica totalidad de los mismos apuntan a los enormes beneficios de dormir correctamente.

"Es importante que la gente sepa que dormir bien y tener un buen descanso es el tercer pilar de nuestra salud, al igual que llevar una dieta sana y hacer ejercicio físico", explicaba a laSexta.com el doctor Javier Puertas, vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño (SES). En 2019, un estudio liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y del Instituto Cardiovascular y 'Physician-in-Chief' del Mount Sinai Medical Center de Nueva York concluía que dormir menos de seis horas al día aumenta nuestro riesgo cardiovascular en comparación con las personas que duermen entre siete y ocho horas.

En 2024, un estudio del Biobanco de Reino Unido realizado en más de 90.000 personas mostró que aquellas que dormían más los fines de semana tenían un riesgo 20% menor de desarrollar enfermedades cardíacas que aquellos que dormían menos. Incluso en momentos de altas temperaturas, como olas de calor, las siestas pueden ayudar a combatir los efectos del calor.

Del Día de la Siesta al Día Mundial del Sueño

Mientras que el Día de la Siesta se 'celebra' en Estados Unidos, sí que existe a nivel global el Día Mundial del Sueño, un evento que reúne a expertos y organizaciones cuyo objetivo es conciencia sobre el importante papel del sueño en la salud y el bienestar. El Día Mundial del Sueño en 2025 tiene lugar el 14 de marzo y su objetivo, en esta edición, es priorizar la salud del sueño.

Detrás de este Día Mundial del Sueño están la Asociación Mundial de Medicina del Sueño (WASM) y la Federación Mundial del Sueño (WSF), cuya misión buscan lograr fomentando la educación, investigación y atención al paciente, actuando como puente entre diferentes sociales y culturas del sueño. Lo que el Día Mundial del Sueño busca es que la sociedad sea consciente y conocedora de todo lo que implica la salud del sueño: los ritmos circadianos, los trastornos del sueño, etc.

Más que un 'día de' es un encuentro creado en 2009 por miembros de la comunidad médica que trabajan y estudian este campo, a raíz de la falsa creencia de que el sueño no era tan importante para la salud y el bienestar y para hacer frente, entre otras cosas, a los veloces flujos a los que está sometida la gente los siete días de la semana.