Detienen en Florida a una universitaria transgénero de 20 años por usar un baño femenino

Una estudiante transgénero fue arrestada en el Capitolio de Florida por utilizar un baño destinado a mujeres, algo que infringiría una ley estatal de 2023 que restringe el acceso a estos espacios en edificios gubernamentales, basándose en el sexo asignado al nacer.

Así, y según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), este es el primer arresto conocido en Estados Unidos relacionado con las restricciones de baños transgénero. Este pasado mes de marzo, antes de entrar al baño de mujeres, Marcy Rheintgen. de 20 años, avisó a los oficiales del Capitolio en Tallahassee, la capital de Florida, que infringiría la ley.

Rheintgen fue detenida y enfrenta un cargo menor de allanamiento, que podría llevarla a cumplir hasta 60 días de cárcel y, según informa 'NBC News', debe comparecer ante el tribunal en el mes de mayo: "Quería que la gente viera lo absurdo de esta ley en la práctica", declaró Rheintgen a The Associated Press: "Si fuera un delincuente, me sería muy difícil llevar una vida normal, solo por haberme lavado las manos. Es una locura".

La audiencia de la joven, de 20 años, que ha reavivado el debate nacional sobre los derechos de las personas transgénero y la implementación de leyes similares en otros estados, está programada para mayo próximo. Nadine Smith, directora ejecutiva de Equality Florida critica dicho arresto y asegura que "no tiene que ver con la seguridad, sino con la crueldad, la humillación y la destrucción deliberada de la dignidad humana".