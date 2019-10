Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes de 22 y 25 años, de origen español, acusados de agredir sexualmente a una chica en la puerta de los servicios de una discoteca, donde la arrinconaron contra la pared y la sujetaron fuertemente contra su voluntad. La víctima recibió asistencia médica, según han informado fuentes de la Jefatura.

Al parecer, los hechos ocurrieron sobre las 7.30 horas del domingo en un local de ocio valenciano cuando la víctima, una joven que se encontraba en el interior de la discoteca, se dirigió a los aseos.

Entonces, unos jóvenes se le acercaron y la llevaron hasta la puerta de entrada a los servicios, la arrinconaron contra una pared y la agredieron sexualmente, mientras la sujetaban fuertemente contra su voluntad.

Los policías, alertados de lo sucedido, acudieron rápidamente al lugar, donde encontraron a la joven muy nerviosa y llorando. Tras realizar las averiguaciones oportunas, detuvieron a la salida del local a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de agresión sexual. Además, el cuerpo intenta esclarecer si pudo haber más implicados.

Los detenidos han pasado a disposición judicial. Se continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos, según las mismas fuentes.

La discoteca condena lo ocurrido

La discoteca donde ocurrió la presunta agresión, La Indiana, ha hecho público en Facebook un comunicado en el que condena "cualquier tipo de violencia o conducta contra la libertad sexual" y muestra "su firme compromiso por evitar este tipo de conductas en el local".

Asimismo, el local sale al paso de un audio difundido a través de WhatsApp y redes sociales en el que una joven asegura que personal de seguridad y limpieza de la discoteca presenciaron lo que ocurrió y no prestaron socorro a la chica.

Al respecto, La Indiana afirma que el audio "no responde a la realidad" y asevera que los empleados "no presenciaron tales hechos y por tanto, no omitieron el deber de socorro". "Nuestro personal siempre actúa de la forma más diligente posible y siempre da aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando observa que se pueden producir comportamientos contrarios al orden público y que pudieran ser constitutivos de delitos", agrega.

"De hecho, -continúan- cuando el personal de la discoteca tiene conocimiento de lo sucedido, llama a la policía y colabora en la identificación y detención de las personas implicadas. Además, colaboraremos con las autoridades policiales y judiciales que nos requieran en las investigaciones que se pudieran abrir".

Los responsables del establecimiento piden "no dar cobertura a noticias falsas sobre el comportamiento del personal o la actitud de la discoteca al respecto" y anuncian que adoptarán "las medidas oportunas para defender el buen nombre y reputación del establecimiento, incluyendo denuncias frente a los que difamen o divulguen falsedades relativas a hechos tan graves".

Por último, insisten en que "la discoteca está colaborando con las autoridades para esclarecer todo lo ocurrido, y si alguien tiene alguna información adicional, solicitamos su puesta en conocimiento con las autoridades policiales".