Detenido el fundador de la Orden de las Miguelianas, acusado de abusos sexuales, rituales satánicos y santería

La Guardia Civil ha registrado la casa de Miguel Rosendo, fundador de Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, en la localidad madrileña de Collado Villalba. Él ya está detenido y ha presenciado los registros. Llevaban meses investigándole y hoy tenían constancia de una reunión de Rosendo con varios miembros de la organización que le siguieron hasta Madrid. Algunos de ellos podrían también ser detenidos, aunque otros han abandonado la casa.

El hijo de Miguel Rosendo no ha querido aclarar nada sobre su padre ni sobre las acusaciones. Este miércoles, ocho familias denunciaron que la Orden que fundó Rosendo funcionaba como una secta destructiva en la que se cometían abusos sexuales.

Varios de ellos pertenecieron al grupo y algunos aún tienen hijos fieles a Miguel Rosendo como Juan Manuel, que acaba de recibir la noticia. "Me alegro en el alma. Tengo familia dentro, no debe ser muy agradable, pero sabían que iba a ocurrir. Una mentira no se puede sostener siempre", ha afirmado.

Durante años también perteneció a la Orden y cuenta cómo los rituales de santería y satánicos organizados por su líder eran habituales, y que Rosendo contaba con el apoyo de algunos sacerdotes. Después de que la Diócesis de Tuy-Vigo le apartara por comportamientos irregulares de la Orden de las Miguelianas, Rosendo había formado una nueva organización, la Voz del Serviam, una asociación que nunca llegó a reconocer la iglesia católica.

Junto a Miguel Rosendo ha sido detenida una monja que sería su mano derecha, a quien también se le atribuye el delito de asociación indebida. Su padre defendía que la justicia tiene que hacer su trabajo, y si su hija tiene que pagar por algo que haya hecho, lo hará.