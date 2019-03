'Despechadas' inicia un crowdfunding para traer a España al mejor tatuador de pezones del mundo

El espejo es ahora el aliado de Leonor, pero también el que le recuerda lo que ha pasado. "Cada vez que me ducho, el espejo me recuerda que he tenido un cáncer de pecho", comenta Leonor Garrido, que ha superado un cáncer de pecho.

En la misma operación, le practicaron una mastectomía, pero también le reconstruyeron el pecho, la areola y le tatuaron el pezón, algo que considera clave para afrontar su recuperación. "Si ya es dura la operación y le das vueltas a la cabeza, imagínate verte sin un pecho", cuenta.

Es su caso, pero el 50% de las mujeres que se someten a una mastectomía no se hacen una reconstrucción después, aunque para muchas es fundamental psicológicamete. "El verse como antes evita trastornos psicopatológicos", según declara una psicológa.

Cova, otra afectada que superó el cáncer, cuenta que "es un bombazo. Nadie espera que con 30 años te vaya a pasar algo así". Junto con Pablo y Luis, ha formado 'Despechadas' y han iniciado una campaña de crowdfunding para traer desde Estados Unidos a Vinnie Myers.

Vinnie es uno de los mejores tatuadores hiperrealistas de pezones del mundo y con el dinero que recauden, pagarán su viaje y el tatuaje de Cova y otras tres chicas.

También para que médicos de aquí aprendan la técnica de Vinnie y para que mujeres como ellas puedan poner "la guinda del pastel".