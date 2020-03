Ocurrió en septiembre de 2018 cuando dos hermanos y su padre tuvieron una pelea con otro hombre en un salón de juego de Sabinillas, Málaga: el agresor asestó dos puñaladas en el brazo a uno de los hermanos y clavó el arma blanca cinco veces en órganos vitales del otro.

Al hermano más grave, Manuel Vélez, tuvieron que extirparle el riñón por la gravedad de las heridas y lleva 16 meses hospitalizado, tiempo en el que se ha tenido que someter a varias operaciones. También sufrió perforaciones en los intestinos y una fuerte depresión.

El acusado, un hombre de nacionalidad marroquí, fue enviado a prisión provisional acusado de los delitos de tentativa de homicidio, falsedad documental y contra la salud pública. A pesar de ello, salió en libertad este noviembre.

Según informa 'Diario Sur', la familia no se explica esta decisión de la justicia: ha interpuesto un incidente de nulidad y ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Ellos señalan que en el auto de libertad no se han tenido en cuenta los argumentos de la acusación. Esa documentación, que tramitaba el juzgado de Estepona, no llegó a la Audiencia.

En esos documentos, la familia se oponía a la libertad provisional por el gran riesgo de fuga del acusado ya que cuando se presentó en el hospital el día de los hechos utilizó una identidad falsa, además de que se encontraba huido por otros cargos.

"No es justo que Manuel lleve 16 meses hospitalizado, que haya perdido un riñón, que toda la familia haya perdido la mitad de la vida y que el agresor está paseándose por la calle", se queja la familia, que sospecha que este individuo pertenece al clan de Los Castañitas, narcotraficantes del campo de Gibraltar.

De hecho, los Vélez están convencidos de que ha sido este clan el que ha pagado la fianza de 10.000 euros que debía abonar para salir en libertad.

El auto de libertad señala que a pesar de que el acusado también fue agredido es el "único que se encuentra privado de libertad" y justifica la decisión apuntando que el detenido tiene arraigo. Además señala que si fuese condenado "sería una pena de menor entidad".

El abogado de Vélez, además, ha denunciado que el agresor amenazó con mensajes a la víctima para que retirara la denuncia.