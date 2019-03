La creatividad ayuda a solventar la crisis

Eduardo busca originalidad en las fotografías creando paisajes. Es uno de los jóvenes que ha encontrado una alternativa ante la dificultad para encontrar trabajo: "Bastante gente me ha pedido regalos, además de las 15 ó 20 obras que tengo hechas, por encargo sobretodo"

Ésta no es la única propuesta de estos jóvenes, los collares y las pulseras de Yaiza también han pasado de ser un entretenimiento a una ayuda económica: "Empecé a hacer collares, pulseras porque realmente no puedo estar sin hacer nada, ¿no? Entonces aprovecho cualquier momento, si estoy viendo la tele o no tengo nada que hacer". Yaiza se inspira en escaparates y crea sus propios diseños personalizados para sus clientes.

Violeta también se ha unido a esta causa vendiendo miniaturas que hace con fimo a precios muy asequibles.

El caso de Manuel, quien ha hablado con laSexta Noticias , también es original: consigue dinero extra gracias a su empeño por seguir pintando cuadros: "A pesar de estudiar dos carreras a la vez, nunca he descuidado mi afición por la pintura porque realmente es mi verdadera pasión (...) Tuve varias entrevistas pero me dijeron que era demasiado creativo".

Y es que ser creativo, todavía en estos tiempos de crisis, ayuda.