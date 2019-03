Conchita Wurst y Ruth Lorenzo alzan la voz en el pregón del Orgullo Gay

El pistoletazo inicial de las fiestas ha estado marcado por un sonoro alboroto de gritos y silbidos que han desafiado el tope de 55 decibelios fijado por el Ayuntamiento a los organizadores para el acto de apertura de las fiestas, que han seguido miles de personas en una abarrotada y engalanada plaza de Chueca.

Al límite al ruido se ha referido Ruth Lorenzo, que ha amagado con hablar sin micrófono subida al palco en compañía de la gran estrella de la jornada, Conchita Wurst; y de múltiples referencias a los decibelios y críticas al Ayuntamiento ha estado trufado el manifiesto que han leído los organizadores.

El discurso, leído a dos voces por las presidentas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y del Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), ha reivindicado la libertad sexual en el mundo y ha criticado los recortes de las administraciones y la "amenaza" sobre la sanidad, que afecta especialmente al colectivo.

Boti García Rodrigo y Esperanza Montero han reclamado una educación pública en la diversidad con 'd' de "derechos" y no de "decibelios", y sin la 'd' de "discriminación"; y la protección a un colectivo vulnerable al que se discrimina en la protección legal de los hijos y al que se le resta visibilidad social.

Tras ellas, el secretario general de Aegal, Juan Carlos Alonso, ha celebrado con los asistentes que Madrid vaya a ser en 2017 la ciudad donde se celebre el día mundial del Orgullo Gay -World Pride-. Las horas previas al inicio de MADO 2014 -nombre oficial de las fiestas- han estado marcadas por las críticas de políticos de la oposición y ciudadanos a la decisión del Ayuntamiento de limitar el ruido en la plaza y trasladar a otras zonas de la ciudad actos programados en el que ha sido epicentro de la celebración.

Otros, como la asociación de vecinos de Chueca, han celebrado que el Ayuntamiento de Madrid haya optado "por fin" este año "por cumplir sus propias ordenanzas" sobre el ruido durante las fiestas y "a pesar de las presiones de los organizadores".

Según los organizadores, el MADO 2014 tendrá un impacto económico de más 110 millones de beneficios para la ciudad, lo que ha llevado al coordinador general del evento de este año, Juan Carlos Alonso, a afirmar que el Orgullo es el mayor evento que se celebra en la ciudad".

Al colorido de las habituales banderas y banderines de seis colores se han unido esta tarde en Chueca decenas de sombreros, pulseras, abanicos, alpargatas arcoíris y caras pintadas, con los que solo han rivalizado en notoriedad camisetas con lemas divertidos y socarrones como 'Take agay' -un juego de palabras con la expresión utilizada en inglés para denominar la comida para llevar-.

La acumulación de gente en la zona ha llevado a la policía a pedir a Metro de Madrid que cierre la estación de Metro de Chueca. Mañana, la ya tradicional Carrera de Tacones en la calle Pelayo -18.00 horas- centrará el interés de una celebración que, como cada año, alcanzará su punto álgido con una gran manifestación que en esta edición reivindicará, siempre de forma lúdica, los derechos de los gais, lesbianas, transexuales y bisexuales de todo el mundo.

"Nos manifestamos por quienes no pueden" es el lema de la marcha organizada por Cogam, Felgt y Aegal y que discurrirá entre las glorietas de Atocha y Colón -segundo itinerario propuesto por los organizadores-, y no por la Gran Vía. Será el segundo año consecutivo que no se toma el recorrido tradicional debido a una resolución de la Delegación del Gobierno basada en un informe del Ayuntamiento de Madrid que establece que el primer recorrido afectaría a un eje de comunicación fundamental y a la prestación de los servicios de emergencia. Y hasta la clausura, que tendrá lugar en la noche del domingo en la plaza de España, el MADO 2014 promete alzar, y mucho, la voz.