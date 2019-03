''Como avalistas no tenemos ninguna fuerza, te quitan los bienes y punto''

Según el 15M, cada día son desahuciadas 87 familias en Andalucía. Protestan porque la situación de la vivienda no se arregla pese al decreto y muchas personas quedan desprotegidas, como los avalistas.

Manuela Cuello ya ha pagado su casa y, por tanto, no tiene la carga de una hipoteca, pero avaló a su hija y ahora, le reclaman su vivienda para pagar su deuda. ''A mí no me van a tirar la puerta abajo ni me van a hacer nada, porque me quito de en medio antes'', confiesa Manuela, que lleva 35 años viviendo en la casa de la que ahora quieren desalojarla.

El 80% de las personas que necesitan un aval, lo consiguen gracias a sus padres, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Manuela ''suplica'' un alquiler social para ''poder vivir'' con su pensión de 530 euros al mes.

''Nunca te imaginas que vas a llegar a esto, piensas que te compras algo para luego cuando seas mayor, que no tienes trabajo, poder pagarlo'', lamenta Joana Teresa Gómez, a la que el banco le reclama la deuda que dejó su hijo al ser desahuciado.

La deuda empezó siendo de 30.000 euros, que, con los intereses de demora, se ha triplicado. Ni siquiera entregando su casa, la deuda queda saldada. ''Como avalistas no tenemos ninguna fuerza'', protesta Joana.