Un colegio público de Madrid obliga a comprar iPads de 600 euros a alumnos de Infantil

Familias del colegio público El Bercial de Getafe, Madrid, han mostrado su rechazo a la petición del centro de comprar para el próximo curso iPads de más de 600 euros para los alumnos de Educacón Infantil, según adelantó 'El Boletín'

Además del material escolar tradicional, en septiembre los niños a partir de 3 años tendrán que llevar este dispositivo valorado, según publica la web del colegio, en 623,47 euros.

Aunque en el comunicado no viene explícito, los padres han confirmado a laSexta que es obligatorio la compra de este iPad enmarcado en el 'Proyecto ONE TO ONE'. Esta metodología explica que cada alumno "traerá su iPad personalizado" para el aprendizaje de los pequeños, conectar al alumnado y "mejorar el flujo de trabajo".

La marca elegida ha sido Apple ya que, según explica el centro, es la mejor opción por "la sencillez de manejo, la estabilidad y las garantías de su software, la duración real de la batería durante toda la jornada escolar".

También porque su proyecto "debe verse reforzado por una empresa que facilite un acompañamiento que apoye la implantación de una iniciativa de tal envergadura y dote de formación al profesorado"

laSexta se ha puesto en contacto con el colegio pero éste no ha querido pronunciarse sobre esta medida y ha remitido a la Consejería de Educación. Por su parte la Consejería tampoco ha querido aclarar la situación a laSexta y ha remitido directamente al colegio.