Globos negros contra los recortes en las ayudas a discapacitados

Personas con discapacidad intelectual han salido a la calle para protestar en 22 ciudades contra los recortes. Son padres y madres que llevan años luchando y que están preocupados por el futuro de sus hijos. Los manifestantes han lanzado globos negros, para pedir que no se cierren los centros ocupacionales y se reduzca la atención temprana.

Miguel, un chico de 13 años con autismo, es uno de esos casos afectados por la crisis. Con los recortes, su prestación de 597 euros se redujo un 15%. Desde julio no han cobrado nada, y esta semana les han comunicado que rebajan un grado el nivel de dependencia. Con la nueva valoración, Miguel y su madre podrían perder hasta la mitad de la ayuda. "Miguel no puede estar solo en ningún momento, porque no es capaz de pedir ayuda, no sabe explicarse si hay un peligro", relata Inma Cardona, su madre.

Escuelas, centros ocupacionales y residencias también están notando los recortes del Gobierno. En una asociación de Villena (Valencia), los trabajadores llevan 4 meses sin cobrar y los padres temen que, sin financiación, el centro acabe cerrando.