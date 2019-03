Una clase sobre toros acaba en pelea con insultos y agresiones

Una clase de tauromaquia en una universidad madrileña ha acabado en una pelea con insultos y agresiones. Los propios activistas grabaron las imágenes. Una de ellas acaba cayendo al suelo tras los empujones recibidos para expulsarlos de la sala. Salen de ella a base de golpes, codazos y tirones.

Con pancartas y gritos trataban de evitar una ponencia taurina. Víctor nos enseña su ojo amoratado. Se esconde por miedo a represalias. Asegura que fue acorralado y brutalmente agredido.

Los aficionados a la tauromaquia ven en esto una agresión intolerable. Uno de ellos también acabó en el suelo mientras trataba de llamar al guardia de seguridad. "Siento un empujón y me voy al suelo desde mi 1,92m de estatura. Alcanzo a ver jóvenes desconocidos corriendo a la salida e inmediatamente me pongo a gritar que “me he roto el hombro”, pues el dolor es grande". En su blog personal expone así la lesión, una fractura de hombro. Asegura que ya ha presentado una denuncia por lesiones.

Las protestas animalistas se han incrementado en los últimos meses en Madrid. Porque, según ellos, sólo tratan de evitar un festejo en el que ellos sólo ven sufrimiento.