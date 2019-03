Cifuentes reprocha a Carmena que no se haya puesto en contacto con la Comunidad

POLÉMICA POR LA RESTRICCIÓN DEL APARCAMIENTO

La medida de restringir el aparcamiento en el centro de Madrid por los elevados niveles de contaminación está acompañada de polémica. Desde la Comunidad de Madrid han reprochado al Ayuntamiento que no haya informado de sus actuaciones y que, por lo tanto, no se hayan podido reforzar servicios como el metro. "Lo lógico es que el Ayuntamiento de Madrid se ponga en contacto con nosotros para hacerlos, pero no ha habido ninguna llamada", ha dicho Cifuentes.