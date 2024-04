Chechenia ha prohibido toda la música que consideran o demasiado rápida o demasiado lenta. Todas las composiciones deben estar en un tempo comprendido entre 80 y 116 pulsaciones por minuto. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué canciones van a pasar la nueva censura y cuáles no?

Paradójicamente el Highway to heal de AC/DC nos conduce directamente hacia el cielo de las canciones que sí superan la censura chechena. La razón es que este tema se escucha a 114 beats o pulsaciones por minuto. Es decir, entraría dentro del margen, de entre 80 a 116 beats, que establece el regimen de Chechenia, para que una canción pueda sonar allí.

Sergio Morcillo crovetto, compositor y experto musical explica en laSexta que "los bpms son las pulsaciones o golpes por minuto, que vienen de la frecuencia cardiaca".

El 'Only You' de The Platters, a 80 pulsaciones por minuto, es el tema más lento del que podrán disfrutar los chechenos.

Las autoridades de esta república rusa prohíben, así, la música demasiado rápida o demasiado lenta para reprimir, dicen, la influencia occidental, que consideran contaminante.

En la práctica se acabaron Mi gran noche de Raphael en Chechenia, el rock and roll de Elvis o la música de Madonna. Estas y muchas otras canciones quedan prohibidas por superar las 116 pulsaciones por minuto.